SC State Picked to Finish Fourth in MEAC

NORFOLK, VA (WOLO) – South Carolina State football was picked to finish fourth in the MEAC preseason poll released Friday.

Buddy Pough’s Bulldogs ended up fifth in their league back in 2016, compiling a 4-3 conference mark. Their only victories came against conference competition, finishing the regular season 4-6.

10 Bulldog players also earned distinction among the first, second, and third All-MEAC teams.

Redshirt senior linebacker Darius Leonard earned his second-straight MEAC preseason Defensive Player of the Year nod. The 6’3″ 235 pound linebacker won the honor at the end of last fall, registering a conference and career-high 124 tackles, with 14.5 for a loss, and four forced fumbles.

Here are the projected standings and preseason rosters:

2017 MEAC FOOTBALL

PRESEASON PREDICTED ORDER OF FINISH

Rank School 1. North Carolina Central 2. North Carolina A&T State 3. South Carolina State 4. Bethune-Cookman 5. Hampton 6. Florida A&M 7. Norfolk State 8. Morgan State 9. Howard 10. Savannah State 11. Delaware State

First Team Offense

QB Lamar Raynard Jr. North Carolina A&T State High Point, N.C.

RB Anthony Philyaw Sr. Howard Los Angeles, Calif.

RB* Yahkee Johnson Sr. Hampton Richmond, Va.

RB* Ramone Simpson Jr. N.C. Central Wilmington, N.C.

WR Elijah Bell So. North Carolina A&T State Wheeling, W. Va.

WR* Brandon Norwood Sr. Florida A&M Atlanta, Ga.

WR* Frank Brown Sr. Bethune-Cookman Palm Beach Gardens, Fla.

TE Leroy Hill Jr. North Carolina A&T State Smithfield, N.C.

C Darriel Mack Sr. North Carolina A&T State Clio, S.C.

OL Brandon Parker Sr. North Carolina A&T State Kannapolis, N.C.

OL Nick Leverett So. N.C. Central Concord, N.C.

OL Robbie Stephenson Sr. S.C. State Fairburn, Ga.

OL Justin Evans Sr. S.C. State Florence, S.C.

PK Uriel Hernandez Jr. Bethune-Cookman Homestead, Fla.

First Team Defense

DL* Kevin Thompson R-Sr. Bethune-Cookman Baltimore, Md.

DL* Chris Lee Sr. Norfolk State Woodbridge, Va.

DL Ja’Quan Smith Gr. N.C. Central Miramar, Fla.

DL Antonio Brown Sr. N.C. Central Jacksonville, Fla.

LB Darius Leonard R-Sr. S.C. State Lake View, S.C.

LB Dayshawn Taylor R-Sr. S.C. State Lincolnton, Ga.

LB Reggie Hunter Sr. N.C. Central Henderson, N.C.

DB Alden McClellon Jr. N.C. Central Lake Butler, Fla.

DB* Jason Baxter Gr. S.C. State Manning, S.C.

DB* Diquan Richardson Sr. Bethune-Cookman Alvin, S.C.

DB Zerius Lockhart Sr. North Carolina A&T State Auburn, Ala.

P Nathaniel Tilque Sr. N.C. Central Charlotte, N.C.

RS Khris Gardin Sr. North Carolina A&T State Morganton, N.C.

Second Team Offense

QB Larry Brihm, Jr. Sr. Bethune-Cookman Delray Beach, Fla.

RB Herb Walker, Jr. Sr. Morgan State Cleveland, Ohio

RB Mike Waters So. Delaware State Philadelphia, Pa.

WR Kyle Anthony So. Howard Miami, Fla.

WR Mason Rutherford Sr. Delaware State San Bernardino, Calif.

TE Demetrius Ferebee Sr. Norfolk State Roanoke, Va.

C Victor Ishmael, Jr. Sr. S.C. State Miami, Fla.

OL Osman Aguilera Sr. Florida A&M Miami, Fla.

OL Loubens Polinice So. Florida A&M Palm Coast, Fla.

OL Joshua Fala So. Delaware State Manteca, Calif.

OL Cade Pedro So. Delaware State Kailua, Hawai’i

PK Tyler Scandrett Sr. S.C. State Barnesville, Ga.

Second Team Defense

DL Steven Smith Sr. Hampton Norfolk, Va.

DL* Jai Franklin Sr. Morgan State Clinton, Md.

DL* Greg Newell Sr. S.C. State McDonough, Ga.

DL Julian McKnight Jr. North Carolina A&T State Conyers, Ga.

LB Trenton Bridges Jr. Bethune-Cookman DeLand, Fla.

LB* Malik Harris Sr. Delaware State Washington, D.C.

LB* Marcus Albert Jr. North Carolina A&T State College Park, Ga.

DB Brendan Cole Sr. Hampton Hampton, Va.

DB Orlando McKinley Jr. Florida A&M Atlanta, Ga.

DB Terry Jefferson So. Florida A&M Miami, Fla.

DB Devondre Powell Sr. S.C. State Miami, Fla.

P Uriel Hernandez Jr. Bethune-Cookman Homestead, Fla.

RS Frank Brown Sr. Bethune-Cookman Palm Beach Gardens, Fla.

Third Team Offense

QB Ryan Stanley So. Florida A&M Pembroke Pines, Fla.

RB Dorrel McClain Jr. N.C. Central Cary, N.C.

RB Brycen Alleyne Jr. Delaware State Wilmington, Del.

WR Jalen Wilkes Jr. N.C. Central Greenville, S.C.

WR Jawill Davis Sr. Bethune-Cookman Miami, Fla.

TE Desmond Noird Sr. Florida A&M Atlanta, Ga.

C Phillip Norman Sr. Bethune-Cookman Sebastian, Fla.

OL Obinna Nwanko So. Florida A&M Miramar, Fla.

PK Wizdom Nzidee Sr. Delaware State Stone Mountain, Ga.

Third Team Defense

DL* Stefen Banks Jr. Savannah State Columbus, Ohio

DL* Elijah Price Sr. Florida A&M Jacksonville, Fla.

DL* Kenneth Melton Sr. North Carolina A&T State Elizabeth City, N.C.

DL Tyberius Cravens Sr. S.C. State Austell, Ga.

LB Kyle Archie Sr. Norfolk State Virginia Beach, Va.

LB Mulik Simmons Sr. Savannah State Savannah, Ga.

LB Brian Cavicante So. Delaware State Portsmouth, Va.

DB Carl Garnes Jr. Morgan State Columbus, N.J.

DB Keyjuan Selby Jr. Delaware State Bear, Del.

DB Darius Johnson Jr. Morgan State Baltimore, Md.

DB Davanta Reynolds Jr. N.C. Central Tucker, Ga.

P Fidel Romo-Martinez So. Delaware State Banning, Calif.

RS William King Jr. Morgan State Baltimore, Md.

* – Indicates tie