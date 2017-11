SC Basketball Coaches Association preseason rankings released

BY: TYRIA GOINES

COLUMBIA, S.C. — The South Carolina Basketball Coaches Association (SCSBA) has released lists of preseason Top 10 rankings and Top Five seniors from each classification. Also included are the SCBCA Elite boys and girls players.

AAAAA Top 5 Senior Boys

Robert Braswell, Blythewood

Bradly Childers, Gaffney

Gabe Bryant, Dorman

Winston Hill, Irmo

Isiah Moore, Sumter

AAAAA Preseason Top 10 Boys

1. Dorman

Head Coach: Thomas Ryan

2. Blythewood

3. Gaffney

4. Conway

5. Sumter

6. Wade Hampton

7. Nation Ford

8. West Ashley

9. TL Hanna

10. Irmo

AAAA Top 5 Senior Boys

Grant Singleton, Lakewood

Kevin Williamson, Aiken

Wells Hoag, Greenville

Diamonte Brown, AC Flora

Malcolm Kennedy, York

AAAA Preseason Top 10 Boys

1. Wilson

Head Coach: Derrick McQueen

2. Lower Richland

3. Aiken

4. Lakewood

5. Ridge View

6. Greenville

7. Berkeley

8. North Augusta

9. Travelers Rest

10. Westwood

AAA Top 5 Senior Boys

Effix Miller, Swansea

Mon Quayveous McBride, Fairfield Central

Zay Hurley, Clinton

Jermaine Patterson, Bluffton

Dominique Perry, Brookland-Cayce

AAA Preseason Top 10 Boys

1. Southside

Head Coach: Steve Beasley

2. Ridgeland-Hardeeville

3. Seneca

4. Newberry

5. Brookland-Cayce

6. Berea

7. Wade Hampton

8. Dillon

9. Bishop England

10. Lake City

AA Top 5 Senior Boys

Foster Bridges, Landrum

Quinten Alston, Kingstree

Zach Johnson, Saluda

Kevon Wall, Central

Dijon Goss, Carvers Bay

AA Preseason Top 10 Boys

1. Keenan

Head Coach: Zach Norris

2. Calhoun County

3. Gray Collegiate

4. Carvers Bay

5. Lee Central

6. Greenville Tech

7. Kingstree

8. Landrum

9. Marion

10. Central

A Top 5 Senior Boys

Mikial Fourney, Lewisville

Corey Fields, Baptist Hill

Tyrike Lewis, Hemingway

Mateao Durant, McCormick

Jeblonski Green, Lamar

A Preseason Top 10 Boys

1. Hemingway

Head Coach: Emmanuel DeWalt

2. Lewisville

3. Bethune Bowman

4. Williston-Elko

5. Hunter Kinard Tyler

6. Ridge Spring Monetta

7. Great Falls

8. McCormick

9. Baptist Hill

10. McBee

SCBCA Preseason Elite Boys Players

Christian Brown, Lower Richland

Alex Caldwell, Wilson

CJ Felder, Sumter

Juwan Gary, Gray Collegiate

Jimmy Nichols, Conway

AAAAA Top 5 Senior Girls

RiKoya Anderson, Rock Hill

Skylar Blackstock, Wando

Quin Byrd, Hillcrest

Madison Golden, Dutch Fork

Alexis Tomlin, Carolina Forest

AAAAA Preseason Top 10 Girls

1. Goose Creek

Head Coach: Tim Baldwin

2. Wade Hampton

3. Rock Hill

4. Woodmont

5. Spring Valley

6. Dorman

7. Carolina Forest

8. Irmo

9. Clover

10. Conway

AAAA Top 5 Senior Girls

D’Asia Gregg, Wilson

Jordan Strange, A.C. Flora

Sharita Godfey, Richland Northeast

Jah’Che Whitfield, Crestwood

Casey Newton, Daniel

AAAA Preseason Top 10 Girls

1. North Augusta

Head Coach: Crystal Cummings

2. Ridge View

3. Westwood

4. Richland Northeast

5. Crestwood

6. Orangeburg-Wilkinson

7. Wilson

8. Myrtle Beach

9. Greenville

10. Greer

AAA Top 5 Senior Girls

Mahogany Green, Manning

Tamia Grate, Pedleton

Quanaija Drayton, Ridgeland-Hardeeville

Kelsey Felks, Newberry

Jashiya Henderson, Berea

AAA Preseason Top 10 Girls

1. Bishop England

Head Coach, Paul Runey

2. Newberry

3. Ridgeland-Hardeeville

4. Seneca

5. Emerald

6. Dillon

7. Manning

8. Fairfield Central

9. Swansea

10. Battery Creek

AA Top 5 Senior Girls

Star Ergle, Saluda

Malaysia Gates, Batesburg-Leesville

Lauren Cook, Christ Church

Logan Taylor-McDaniel, Keenan

Zakiya Williams, Mullins

AA Preseason Top 10 Girls

1. Mullins

Head Coach: Myron Gerald

2. Christ Church

3. Batesburg-Leesville

4. Keenan

5. Marion

6. Saluda

7. Burke

8. Lee Central

9. Latta

10. Landrum

A Top 5 Senior Girls

Crystal Preston, Ridge Spring Monetta

Tamara Jackson, Green Seas Floyds

Simone Durant, Lamar

Faith Vice, Denmark Olar

Caitlin Timmons, East Clarendon

A Preseason Top 10 Girls

1. Green Sea Floyds

Head Coach: Tracy Kienast

2. Lamar

3. Ridge Spring-Monetta

4. Denmark-Olar

5. East Clarendon

6. Lewisville

7. Timmonsville

8. Blackville-Hilda

9. Hunter Kinard Tyler

10. Baptist Hill

SCBCA Preseason Elite Girls Players

Unique Drake, Westwood

Danae McNeal, Swansea

Quadijah Moore, Emerald

DiMadisen Smith, Greenville

Amari Young, North Augusta