MIDLANDS MUGSHOTS – MAY 12TH May 12, 2020 11:00 AM EDT ABC Columbia Site Staff, JARALD LAMAR CORNELIUS HOLD FOR LCSD DV 3RD, PDC, RESISTING LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption ADOLFO AMADOR LOZANO WEAPONS / DISCHARGING FIREARM INTO VEHICLE, AIRCRAFT, ETC. WHILE OCCUPIED NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption DARRON JAMES BUTLER POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA Show Caption Hide Caption KAYLA RUTH TOBY DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption KIMBERLY ANN TOBY ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest