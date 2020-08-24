Midlands Mugshots Aug 24, 2020 10:57 AM EDT Rob Dew, AUBERT, JACQELINE BEAM HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption BARDALES SANCHES, JOSE ALBERTO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption BENNETT, TIMOTHY WAYNE PETIT LARCENY <$2000 BURGLARY 1ST DEGREE VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption BRECKENRIDGE, ALLEN JAMES INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption CRUMMELL, BYRON REYNARD HOLD FOR ELLOREE PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption DOOLEY, MICHAEL SEAN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption HALL, APRIL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption JENNINGS, ANGEL LOUISE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption JONES, DAVID JIMMY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption JONES, MAVIS LOUISE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption KIRKLAND, RANDY LEE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption MORGAN, KEOSHA ARVAY TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption MORRISON, AUSTIN LEE NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption OLIVE, JOSHUA RYAN CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption PARKER, DENNIS DAVID DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption RAYNOR, DAVID WILLIAM DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest