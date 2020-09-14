Midlands Mugshots Sep 14, 2020 9:11 PM EDT Rob Dew, 1/10BRANHAM, CHARLIE DANIEL TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/10DONES, JUSTIN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL; STOLEN PISTOL-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/10FREEMAN, DIANTAE INELL Show Caption Hide Caption 4/10FRYE, SARAH KATLIN TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/10HUGHES, CHARLES ANTHONY HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/10JOHNSON MITCHELL, HAKEEM AKIBULON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/10RUSSELL, DAVID WESLEY (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB ID / IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION ARREST / INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/10SHUMPERT, STEVEN TYLER DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/10SIMMONS, BARRY ALLEN CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/10WASHINGTON, DEVARIOUS VEHICLE / POSS/SELL/DISPOSE OF STOLEN VEHICLE >$10 000 HOLD FOR RCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest