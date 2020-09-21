Midlands Mugshots- September 20

WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE-LEXINGTON CO.
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE, 1ST (EXCLUDES MANUFACTURING METH; SEE CDR CODE 3776)-NEWBERRY CO.
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.