Midlands Mugshots-September 24 Sep 25, 2020 10:39 AM EDT Mike Olson, 1/20BAKER, KATHERINE NISSEN HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/20BECKWORTH, DARLENE FRANCES Unspecified warrant (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 3/20BELUE, SHARON KAY INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/20BRANNON, KEITH FARRAI DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/20CUSHING, ISSAC CALEB MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP >$2000 <$10 000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/20DAVENPORT, KELVIN KAHLIL FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/20DAVIS, JEFFREY LEE MAGISTRATE COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/20DEPEW, JAMIE LEE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/20ESTREMERA, PEDRO HOLD FOR CAYCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/20FOGLE, BRANDON DESHAWN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/20GARDNER, DANIEL QUINTON MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/20HUNTLEY, JAMES H DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 2ND OFFENSE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/20MCMILLAN, RATWUAN SHILON DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/20NIX, RAYMOND ERNEST DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/20ORTEGA ILDEFONSO, ELI HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/20REMBERT, DAMEION RHYHELEE BREACH / OBTAIN SIGN/PROP FALSE PRETENSE>$2000 <$10 000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/20SMOTHERS, CALLIE SUE Arrest warrant issued by KCSO, SC (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 18/20TEMPLES, MATTHEW HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/20WHITE, RICKY DWAYNE TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/20WRIGHT, BRIAN MARQUIS CARJACKING / TAKE OR ATTEMPT A VEHICLE FROM PERSON BY FORCE WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest