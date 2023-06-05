Midlands Mugshots June 4 Check out today's Midlands mugshots 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/19ADAMS, STEVEN PATRICK DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE 2/19BRENT EDWARD COX DRUGS / GLUE SNIFFING, AROMATIC HYDROCARBONS UNLAWFUL 3/19BRIGHTHOP, DAQUEKVIN JAMAL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 4/19BROWN, JOHN LUTHER VEHICLE / DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE 5/19CAPRI, CHRISTIAN JAMES ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 6/19CHARLES CHRISTOPHER METTS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 7/19CHAVIS, ANDREW FREDRICK GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 8/19COATES, WALTER EUGENE HOLD FOR OTHER AGENCY 9/19DEJESUS, JAMES JACKSON DRUGS/TRAFFICK METH. OR COCAINE BASE >=28G BUT <100G 3RD/SUB 10/19GANTT, JIMMIE BLAKE WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON 11/19GOLDNER, TREVOR DUFF MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 12/19HERNANDEZ, NOEL ALEXANDER TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD AND SUBS OFFENSE 13/19HOUGH, WILLIAM JACOB TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 14/19LETNER, SAMANTHA K DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 15/19MERRITT, DANA CRAIG DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE 16/19PACHECO, JOSE ANGEL DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 17/19SIMMONS, CHARLES ANDREW VEHICLE / POSS/SELL/DISP STOLEN VEHICLE>$2 000 <$10 000 18/19WHITE, DUSTIN A HOUSEBREAKING / ATTEMPT TO ENTER HOUSE W/O BREAKING W/ INTEN 19/19WILLIAMS, JACQUAVIAN KAYESHAWN POSS OF DRUG PARA Check out today’s Midlands mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest