Midlands Mugshots- June 6 Check out today's Midlands mugshots 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/20BRIDGES, RAYSHAUN RAYMOR -HOLD FOR OTHER AGENCY 2/20BURKETT, FRANK QUADRAY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 3/20FERGUSON, TIFFANY MARIE PHYLLIS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 4/20GADSON, CHRISTOPHER TYREE WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 5/20HALL, TONY TARMON-EARL GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 6/20HARRIS-SMITH, SEMAJ NAJIRE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 7/20KINARD, JAMES DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 8/20KIRKLAND, TIFFANY RAE TRESPASS/ENTRY ON ANOTHER`S LAND 1ST OFFENSE 9/20LOPEZ, CHRISTOPHER ANGEL TRAFFIC / DISREGARDING STOP SIGN 10/20NERINI, FREDERICK MICHAE LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K 11/20RAILEY, JOHN MATTHEW HOLD FOR DUSM 12/20RATLIFF, BRYAN ONEAL Ticket: TICKET warrant 20232351432088 issued by Kershaw, SC (56-1-460 - DRIVING UNDER SUSPENSION - 2ND OFFENSE); 13/20REID, DONTAVIA DERROME WILLIAM ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR 14/20ROSS, KENYON ANTONIO DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 15/20RUPPERT, GRANT ANDREW HOLD FOR OTHER AGENCY 16/20SECRIST, KIMBERLY M DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE 17/20SIDERS, STEPHANIE MARI LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K 18/20TORRES-HIRALDO, JUAN JOSE WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 19/20VOLKHEIMER, BRION LEE WEAPONS / UNLAW. STORE, KEEP., POSS. MACHINE GUN OR SAWED-OF 20/20WORTHEY, HAYDEN BROOKS GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT Check out today’s Midlands mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest