Midlands Mugshots June 12

MAGISTRATE BENCH WARRANT
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
HABITUAL TRAFFIC OFFENDER
2/22
DIAL, JONATHAN CASH JR.
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
3/22
RAY, JASON DALE
EXPLOITATION OF A VULNERABLE ADULT
FORGERY < $10000
OBTAIN PROPERTY UNDER FALSE PRETENSE < $2000
INANCIAL IDENTITY FRAUD
4/22
WILSON, JAMARIUS TYREEK
CHARGE NOT LISTED
5/22
MOSLEY, JASON DEMARCUS
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
6/22
JACKSON, BRENISHA NICOLE
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
7/22
LYNN, RYAN ALBERT
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
8/22
BROCK, BRENT ERWIN
GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT
9/22
WILLIAMS, KYLE ANDREW
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
10/22
WILLIAMS, CHRISTOPHER JAMES CORBETT
HOLD FOR LCSD
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
11/22
WIGFALL, ANQUAN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
12/22
WALL, KELLY NICOLE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR
13/22
VINSON, CHRISTOPHER BLAKE
HOLD FOR ARMED ROBBERY
14/22
SLAGLE, JAMES D
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
CHILDREN/LEGAL CUSTODIAN UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLE
15/22
SAUNDERS, JESSICA NICOLE
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
16/22
ROBINSON, ABOTA DANIELLE OTEE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
17/22
PETE, STANLEY
HOLD FOR OTHER AGENCY
18/22
OWENS, ROBERT ERIC
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
19/22
HUTCHISON, JON DEVIN
SEX / CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
20/22
HOWELL, TYQUAN MALIK
HOLD FOR LTPD
21/22
CRIM, JACOB WOLFGANG
BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
22/22
BRAKEFIELD, MARIAH SHAY
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST