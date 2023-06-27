Midlands Mugshots June 26 Check out today's Midlands mugshots 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/19ADAMS, ANTONIO SHAVAR DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST 2/19BROWN, TRAVIS LEMONT FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT 3/19CALDWELL, BRIAN ERWIN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 4/19CAPKO, JEREMY RYAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 5/19DEATON, WILLIAM HARPER DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN 6/19EDWARDS, RAYMOND GLENARD TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 7/19HAMILTON, KYRIE TYRELL FAILURE TO OBEY PUBLIC SAFTEY OFFICER 8/19HOLT, MICHAEL JOSEPH DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 9/19JACKSON, ALTON DAVON TRAFFIC / SEATBELT VIOLATION - NON-CRIMINAL 10/19MACHUCA CALIHUA, SALVADOR DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 11/19MCCLURE, CHARLES ROSCOE HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT; PRIOR CONVICTION W/N 10Y 12/19NEWBANKS, DANIEL JACOB FAMILY COURT BENCH WARRANT 13/19PEEPLES, KATLIN NICOLE HOLD FOR LCSD 14/19SHULER, GERALD LARUE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 2ND OFFEN 15/19SMITH, TYRONE ANGELO General Sessions warrant 2023B2800100052 (90904 - GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT); 16/19STROMAN, JACKIE MAURICE WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 17/19TAYLOR, JAMES ALBERT DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 18/19WEST, YASHEEM KALIK SAALEEM TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 19/19WILLIAMS, LYDELL Bench warrant 2009DR2800758P-002 issued by Kershaw, SC (90904 - FAMILY COURT) Check out today’s Midlands mugshots Categories: mugshots Tags: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest