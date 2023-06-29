Midlands Mugshots June 28 Check out today's Midlands mugshots 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/34ATCHISON, CRAIG LAVON SHOPLIFTING / VALUE $2000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-01-0057) 2/34BEN, MIKE EKPOBA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 3/34BERRY, DOMINIQUE NICOLE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 4/34BOYD, SHANICE NICHOLE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 5/34COARD, ADRIAN ANTWANE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE 6/34COMBS, MICHAEL DARROL DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 7/34DANIELS, QUINTON ALEXANDER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 8/34DASH, DESTINY LASHAWN HOLD FOR OTHER AGENCY 9/34DAWKINS, JONATHAN CONRAD DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 3RD OR SUB. OFFENSE 10/34DEGOLYER, CASEY HOLD FOR DUSM 11/34FRIER, AMANDA CHRISTINE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 12/34HOPKINS, DAVID GEORGE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 13/34JONES, ALONZO DAJON TYRONE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT 14/34LARA, PEDRO CORDOVA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 15/34LYLES, DONALD EUGENE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 16/34LIVINGSTON, TRUMAIN LA TRAVISE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 17/34LILES, DAVID TRAFFIC / SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEED LIMIT 18/34MAVINS, CHARLES ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 19/34MAYHEW, STEPHANIE NICHOLE Ticket: TICKET warrant 20231410019794 issued by Kershaw, SC (16-13-110 - SHOPLIFTING <$2000) 20/34MCCLELLAN, SEAN DEON TA GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 21/34MOON, WILLIAM ROLLING SEX/VOYEURISM/VIOLATE PLACE OF PRIVACY, VIEWS, PHOTO 1ST OFF 22/34MOORE, KENNETH WARREN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 23/34RAY, BRET MICHAEL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 24/34RODRIGUEZ, ANTONIO ARSON / ARSON - SECOND DEGREE 25/34RICE, RODNEY CONNER HOLD FOR OTHER AGENCY 26/34SANDERS, EDDIE EUGENE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 27/34SHEPPARD, DEKEVIS TRASHAWN DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE 28/34STACY, JAROD DANIEL HOLD FOR WCPD 29/34STILL, WILLIAM, ANFERNEE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT 30/34TAYLOR, JON WADE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT 31/34WEATHERS, STEVE GLENN RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE 32/34WIGFALL, DESHANTIL JAMALE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 33/34WITHERSPOON, JOSHUA ALEXANDER GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 34/34WILDER, TYRESE LONTRELL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFF Check out today’s Midlands mugshots Categories: mugshots Tags: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest