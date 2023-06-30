Midlands Mugshots June 29 Check out today's Midlands mugshots 2 hours ago ABC Columbia Site Staff, ARGOE, RACHEL BEATRICE DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT BLACK, ANGELA PETERSEN HOLD FOR LCSD LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT BLEVINS, JASMINE MELCHER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT CRANE, ATHENA STACY HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT DIAZ, CARLOS MANUEL CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT DIXON, MICHAEL PAUL VEHICLE / POSS/SELL/DISP STOLEN VEHICLE>$2 000 <$10 000 LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT DURNEY, RUBY GALE TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT EICHLER, JOHN WILLIAM HOLD FOR LCSD LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT FLOYD, JUSTIN SHAWN SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT GASKINS, DAVID JEROME RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT HAIRE, MICHAEL EDWARD DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT HOLLIDAY, WILLIAM BAYLIS TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT MARSH, ERIC HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT METTS, JOHN STEVEN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT Newberry County Sheriff’s Office MILLER, JAMES RHETT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT MOSSER, CHRISTOPHER STEPHEN METALS/UNLAWFUL TRANS/POSSESS OF NONFER METAL IN VEHIC 1ST O LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT POSEY, KENNETH LAMAR DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE Newberry County Sheriff’s Office DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE Newberry County Sheriff’s Office Show Caption Hide Caption QUICK, VINCENT LAMAR GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT VANGELDER, BRIAN JAMES (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT WANGRAWA, INOUSSA TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT Newberry County Sheriff’s Office WHITTEN, JAMEY EARL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT ZUNIGA, ROBERT ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE LEXINGTON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT Check out today’s Midlands mugshots Categories: mugshots Tags: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest