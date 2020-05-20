Midlands Mugshots for May 20th May 20, 2020 8:28 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/4 FIELDS, JEREMY RYAN HOLD FOR LCSD LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 2/4 SINGLETON, BENJAMIN LEE HOLD FOR GASTON PD LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 3/4 WEBBER, JAMES CHANNING DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 3RD OFFENSE CHILD / CHILD ENDANGERMENT, COMMIT CERTAIN VEHICULAR OFFENSE Show Caption Hide Caption 4/4 SWYGERT, DASHAWN TERRELL HOLD FOR DUSM LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest