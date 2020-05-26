Midlands Mugshots for 5/25 May 26, 2020 9:11 AM EDT Rob Dew, 1/17BOCKUS, ANTHONY NICHOLAS DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/17CLARK, CHRISTOPHER DAQUAN DRUGS / POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C), LSD & SCHEDULE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/17CLARK, MELANIE JOAN TRAFFIC / LEAVING THE SCENE OF ACCIDENT INVOLVING UNATTENDED TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/17GRISSETT, ANTONIO DAQUAN NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION DISORDERLY CONDUCT DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO Show Caption Hide Caption 5/17GUINN, KENT CROLLEY DRIVING UNDER THE INFLUENCE DRIVING UNDER SUSPENSION OPEN CONTAINER OF LIQUOR / UNLAWFUL TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 6/17LOVATO, LUIGI HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/17NOTEBOOM, ROBERT DRUGS / SIMPLE POSS MARIJUANA POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FE HOLD FOR SCHP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/17REARDEN, LAWRENCE ONEIL TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/17ROBERTS, BRETT ERIC HOLD FOR OTHER AGENCY Show Caption Hide Caption 10/17ROUPPASONG, BRIANNA RENEE DRUGS / ATTEMPTED POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/17SPRINKLE, KENNETH CAMERON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17SUCHER, TROY ELMER DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/17TUCKER, LAMONT DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE TRAFFIC / STRIKING FIXTURES ON OR ADJACENT TO HIGHWAY - FAILURE TO REPORT TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE RAFFIC / FAILURE TO CHANGE ADDRESS-NEWBERRY CO Show Caption Hide Caption 14/17WARREN, HARVEY HAL III BENCH WARRANT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 15/17WARREN, JACOB WAYNE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/17WICKER, DEZERRO DENZEL DEVONTE DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST-NEWBERRY CO Show Caption Hide Caption 17/17WIDER, JERRY PRESTON TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FO TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest