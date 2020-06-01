Midlands Mugshots June 1 Jun 1, 2020 11:28 AM EDT ABC Columbia Site Staff, Donatello DONATELLO FARROW DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption Jareb JAREB KARIM SALAZAR CRISANTO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption Treyvias TREYVIAS THOMAS-JACCQUE MATHIS TRAFFIC / STRIKING FIXTURES ON OR ADJACENT TO HIGHWAY - FAILURE TO REPORT Show Caption Hide Caption Kalvin KALVIN RANDOLPH FEASTER Show Caption Hide Caption JARONE BROADUS JARON ASANTE BROADUS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption Bobbit TULSA WAYNE BOBBIT TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE Show Caption Hide Caption Mugshots for June 1 Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest