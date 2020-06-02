Midlands Mugshots for June 1st Jun 2, 2020 7:00 AM EDT Kimberlei Davis, 1/6JOHNSON, CHRISTOPHER MICHAEL JOHNSON, CHRISTOPHER MICHAEL ROBBERY / ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED WITH A DEADLY WEAPON WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SENTENCED TO LIFE WITHOUT PAROLE OR DEATH NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 2/6JETER, RICKY ANTHONIA JETER, RICKY ANTHONIA DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 3/6BOWERS, CONNIE D BOWERS, CONNIE D NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION DAMAGING PROPERTY TRESPASSING / UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 4/6HOLCOMBE, MARK FORREST HOLCOMBE, MARK FORREST ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE TRAFFIC / EXPIRED VEHICLE LICENSE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 5/6RUTHERFORD, CHANETTE RUTHERFORD, CHANETTE NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION TELEPHONE / USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 6/6WOODS, TERRANCE ROMEL WOODS, TERRANCE ROMEL RESISTING ARREST TRESPASSING - ENTERING PREMISES AFTER WARNING KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest