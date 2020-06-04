Midlands Mugshots for June 3rd Jun 4, 2020 7:15 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/5JONES, PHILLIP AUSTON JONES, PHILLIP AUSTON UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA ATTEMPTED POSSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 2/5CANNON, WILLIE LEE CANNON, WILLIE LEE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 3/5AISNE, TRACY LEE AISNE, TRACY LEE LARCENY / FAILURE TO RETURN RENTED OBJECTS, FRAUDULENT APPROPRIATION, VALUE $10,000 OR MORE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 4/5WILLIAMS, CHRISTOPHER LLOYD WILLIAMS, CHRISTOPHER LLOYD INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE $10,000 OR MORE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 5/5SAIN, DAVID NICHOLAS SAIN, DAVID NICHOLAS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest