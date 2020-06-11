Midlands Mugshots for June 10th Jun 11, 2020 8:19 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/21WILLOUGHBY, ANGELICA WILLOUGHBY, ANGELICA HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 2/21WHITE, MICHAEL DONIVAN WHITE, MICHAEL DONIVAN FORGERY / FORGERY, VALUE $5,000 OR MORE BREACH / OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VA CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 3/21WADEN, JORDAN DESHAWN WADEN, JORDAN DESHAWN HOLD FOR LCSD LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 4/21VANDENHAM, DEREK ROLAND VANDENHAM, DEREK ROLAND SEX / CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 5/21SORAM, DERRICK SORAM, DERRICK HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 6/21REEDER, CHRISTOPHER BRADLEY REEDER, CHRISTOPHER BRADLEY GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 7/21MARTIN JACON WADE MARTIN JACON WADE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 8/21LANTHRIP, BILLY RAY LANTHRIP, BILLY RAY DRUGS / SIMPLE POSS MARIJUANA POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 9/21JONES, DWIGHT XAVIER JONES, DWIGHT XAVIER WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL DISOBEDIENCE TO POLICE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 10/21COLLINS, GENESIS COLLINS, GENESIS TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 11/21BURNAM, DWIGHT LAMAR BURNAM, DWIGHT LAMAR DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 12/21BRAYBOY, RYAN CHANDLER BRAYBOY, RYAN CHANDLER TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 13/21BARTLETT, JOHN BRIGGS BARTLETT, JOHN BRIGGS MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 14/21BANNISTER, NIKESHA SHARANDA BANNISTER, NIKESHA SHARANDA HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 15/21LOGAN, CHRISTOPHER SHYMEEN Show Caption Hide Caption 16/21WILLIAMS, MARQUEVIOUS KENTRAIL ANTWON Show Caption Hide Caption 17/21CAMACK, TANISHA CIERRA CAMACK, TANISHA CIERRA DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 18/21HAYES, DAMION MAURICE HAYES, DAMION MAURICE EXPOSURE OF PRIVATE PARTS IN A LEWD MANNER KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 19/21JOHNSON, THOMAS JOHNSON, THOMAS GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 20/21SMITH, ANNA SMITH, ANNA PUBLIC DISORDERLY CONDUCT KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 21/21WILLIAMS, LANDON WILLIAMS, LANDON BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT < $2000 KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption Midlands Mugshots for June 10th Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest