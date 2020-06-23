Midlands Mugshots for June 22nd Jun 23, 2020 7:37 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/24VALDEZ MATEO, JOSE JUAN VALDEZ MATEO, JOSE JUAN MURDER / ATTEMPTED MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 2/24TOLEN, ANTHONY LEE TOLEN, ANTHONY LEE CHECKS / FRAUDULENT CHECKS OR STOP PAYMENT > $500 < $1000, 1 LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 3/24TOATLEY, MARVIN LAMAR TOATLEY, MARVIN LAMAR DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW FAILURE TO STOP ON COMMAND OF OFFICER TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 4/24ODOM, FRANKIE LEE ODOM, FRANKIE LEE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 5/24MCLEMORE, JOHN THOMAS MCLEMORE, JOHN THOMAS PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 6/24JOHNSON, JAVANTE HASSEN JOHNSON, JAVANTE HASSEN MURDER / ATTEMPTED MURDER BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 7/24HERNANDEZ, GUILLERMO HERNANDEZ, GUILLERMO HOLD FOR ICE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 8/24FRANK, COURTNEY ALEXANDRA FRANK, COURTNEY ALEXANDRA PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 9/24DREHER, MELVIN EARL DREHER, MELVIN EARL LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 10/24DANIEL, TREJLEN TAVARUS DANIEL, TREJLEN TAVARUS HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 11/24BRASINGTON, JAMES DENNIS BRASINGTON, JAMES DENNIS DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 12/24BONNER, TREYON JOEL BONNER, TREYON JOEL HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 13/24BELL, DONTELL ANTHONY BELL, DONTELL ANTHONY BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 14/24DAVIS, KATELYN ELISE DAVIS, KATELYN ELISE Hold for KCSO for Kershaw County Sheriff's Office KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 15/24SEEBY, MELINDA BRYANT SEEBY, MELINDA BRYANT BURGLARY 1ST DEGREE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 16/24SEEBY, MICHAEL ANTHONY SEEBY, MICHAEL ANTHONY BURGLARY 1ST DEGREE KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 17/24THOMPSON, ARTHUR III THOMPSON, ARTHUR III Hold for KCSO for Kershaw County Sheriff's Office KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 18/24DAVIS, LAMONT TYRONE DAVIS, LAMONT TYRONE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 19/24TYLER, DARRYL WAYNE TYLER, DARRYL WAYNE SENTENCED IN COURT DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 20/24BATES, SHANAUTICA TRANEA BATES, SHANAUTICA TRANEA SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 21/24MCLURKIN, JADAVIAN DESHAUN MCLURKIN, JADAVIAN DESHAUN NEWBERRY CITY ORDINANCE DISCHARGING A FIREARM Show Caption Hide Caption 22/24SUTTINGER, CHARLES ANTHONY SUTTINGER, CHARLES ANTHONY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 23/24CROMER, KANIJA ALEGRIA CROMER, KANIJA ALEGRIA INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 24/24ROGERS, JOSHUA CLAY ROGERS, JOSHUA CLAY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption Midlands Mugshots for June 22nd Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest