Midlands Mugshots for June 24th Jun 25, 2020 7:30 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/4TOLBERT, TOMMY GENE TOLBERT, TOMMY GENE GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 2/4CHANDLER, DUSTIN JARROD CHANDLER, DUSTIN JARROD DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE NEWBERRY CITY ORDINANCE DRUG PARAPHERNALIA NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 3/4BOWERS, KIM ALLEN BOWERS, KIM ALLEN TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 4/4COAKLEY, MICHAEL ALBERT COAKLEY, MICHAEL ALBERT DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE DRUGS / MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C), LSD, AND SCHED. II - 1ST OFFENSE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest