Midlands Mugshots for June 25th Jun 26, 2020 7:34 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/9SERIO, JONATHAN ANTHONY SERIO, JONATHAN ANTHONY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 2ND OFFENSE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 2/9BAXTER, DAVION TYREEK BAXTER, DAVION TYREEK DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 3/9JOHNSON, ADONIS MARTELL JOHNSON, ADONIS MARTELL Show Caption Hide Caption 4/9ROBINSON, DIAMONRA NYGERIA ROBINSON, DIAMONRA NYGERIA MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 5/9HOLLY, JAMAAL LECONZIA HOLLY, JAMAAL LECONZIA Show Caption Hide Caption 6/9CARLOS, RUNDELL CARLOS, RUNDELL MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY < $2000 HARASSMENT 1ST DEGREE KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 7/9JOHNSON, ROBERT MAURICE JOHNSON, ROBERT MAURICE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 8/9SCOTT, SHASTA TYNETTE SCOTT, SHASTA TYNETTE BREACH OF PEACE KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 9/9WOODS, TERRANCE ROMEL WOODS, TERRANCE ROMEL CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) ENTERING PREMISES AFTER WARNING PUBLIC DISORDERLY CONDUCT RESISTING ARREST KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest