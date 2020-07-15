Midlands Mugshots for July 14th Jul 15, 2020 7:30 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/29WRIGHT, CHARITY NICOLE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 2/29WINDHAM, BILLY LAWRENCE FAMILY COURT BENCH WARRANT LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 3/29VINSON, JOSEPH DAVID HOLD FOR LCSD LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 4/29TAYLOR, AARON LAMAR PROBATION / VIOLATION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 5/29TAGER, CHRISTOPHER MARTY VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 6/29STOGNER, TRACY LYNN KIDNAPPING / KIDNAPPING DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 7/29SHIVERS, RONDRECUS HARRON DISORDERLY CONDUCT LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 8/29RUSH, ELIJAH JAMES HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 9/29PRICE, KERRY NICOLE HOLD FOR DV 3RD LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 10/29HARRISON, WINSTON CORLEY BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 11/29GLADDEN, DAVID KARRINGTON OCHA HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 12/29DOWD, CODY LEE TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 13/29DEMORE, ANTHONY LAMONT HOLD FOR OTHER AGENCY LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 14/29COX, DANIEL STORM GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 15/29CARRILLO, CARLOS HOLD FOR ICE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 16/29BETHUNE, VIRGINIA WHEATLEY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 17/29BROWN, MYRON HOLD FOR DUSM LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 18/29BENNETT, ANTONIO POSSESSION 15 DOSAGE UNITS MDMA/ECSTASY - 1ST OFFENSE POSSESSION OF COCAINE - 3RD & SUB OFFENSE POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 19/29WILSON, QUENTERIO JAMAL DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE GIVING FALSE INFORMATION TO POLICE POSSESSION 28G/LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 2ND/SUB KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 20/29SIMMONS, BARRY ALLEN DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 21/29HIMES, CHRISTOPHER MATTHEW Drugs / MDP, Narcotic drugs in Sch. I (b) & (c), LSD, and Sched. II - 1st Offense PWID SCHEDULE IV DRUG EXCEPT FLUNITRAZEPAM - 1ST OFFENSE POSSESSION OF COCAINE - 1ST OFFENSE KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 22/29BROWN, PIERRE VANTWAN DETRAY BREACH OF PEACE KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 23/29BLYTHER, MARVIN ARMON KIDNAPPING ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption 24/29BOOKMAN, PATRICK FRITZERALD DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 25/29BYRD, EDDIE BRIAN NEWBERRY CITY ORDINANCE DRUG PARAPHERNALIA NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 26/29SCOTT, GREGORY ALLEN TRAFFIC / VIOLATION OF CLASSIFIED DRIVERS LICENSE NEWBERRY CITY ORDINANCE DRUG PARAPHERNALIA NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 27/29RUFF, AYONE ELONZO LA’TRA BOMB / INTENTION. CAUSE EXPLOSION, AIDS/COUNSEL EXPLOSION RESULT. IN DAMAGE TO BLDG.,ATTEMPTS TO INJURE PERSONS/BLDG. NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 28/29SMITH, GREG DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption 29/29DUKE, BRETT WILLIAM VIOLATION OF PROBATION WARRANT NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest