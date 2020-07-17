Midlands Mugshots for 7/16

SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
DRUGS/ MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE, 1
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FO
TRAFFIC / A PERSON WHO VIOLATES 56-02-3070 (MOPED OPERATION-LEXINGTON CO.
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $1,000 BUT LESS THA
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $1,000 BUT LESS THA-LEXINGTON CO.