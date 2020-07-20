Midlands Mugshots for July 19th Jul 20, 2020 7:35 AM EDT Kimberlei Davis, 1/11BUTLER, OMAR TOMAS VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO D PDC LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 2/11GUZMAN VASQUEZ, JUAN DIEGO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FE HOLD FOR ICE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 3/11KEECH, STEPHEN M HOLD FOR WCPD LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 4/11LEAPHART, TERRANCE DELANTE HOLD FOR LCSD GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 5/11LEWIS, NASIR AHKIR FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 6/11PERAM, FELICIA SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS OBTAINING GOODS UNDER FALSE INFORMATION LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 7/11SHAW, VERLENZO ONTORIO TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FO LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 8/11WALKER, ULYSESSES LEON HOLD FOR LCSD LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 9/11ALBANESE, ADAM SHANE FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption 10/11BURTON, TERRENCE DEWAYNE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 11/11THOMAS, SEDRIG DEWAYNE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest