Midland Mugshots for July 21st

BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1
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LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $1,000 BUT LESS THA
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $1,000 BUT LESS THA
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $1,000 BUT LESS THA
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $1,000 BUT LESS THA
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FE
LEXINGTON COUNTY