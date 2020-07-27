Midlands Mugshots for 7/26 Jul 27, 2020 9:22 AM EDT Rob Dew, 1/17AVELARES VARGAS, FREDDY ERNESTO HOLD FOR LCSD-Lexington co. Show Caption Hide Caption 2/17BONILLA, JOSE GUSTAVO PUBLIX INTOX-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/17BOUKNIGHT, AKEEM SHAROD INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/17CULLER, ALEXIS KIARRA UNKNOWN-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/17DIEGO, ANDREW WES DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/17EPPS, ELBERT LEE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/17DOUGLAS, STACEY CARMELLIA INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE NEWBERRY CITY ORDINACE DRUG PARAPHERNALIA NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION-NEWBERRY CO Show Caption Hide Caption 8/17JOHNSON, DAVID L DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE Show Caption Hide Caption 9/17JUDY, BAILEY ELIZABETH REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FE RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000-LEXINGTON CO Show Caption Hide Caption 10/17LANGFORD, ASHTON JOSEPH DRUGS / SIMPLE POSS MARIJUANA POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS PUBLIC INTOXICATION-LEXINGTON CO Show Caption Hide Caption 11/17POWELL, LAMONT ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D TRAFFIC / UNAUTHORIZED SOLICITING FOR RIDE, EMPLOYMENT, ETC.-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17RILEY, SEBASTIAN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY ASSAULT / ATTEMPTED MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SENTENCED TO LIFE WITHOUT PAROLE OR DEATH-NEWBERRY CO Show Caption Hide Caption 13/17RISH, TROY FRANKLIN TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FO TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/17RODRIGUEZ, EAUL ESTEBAN NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION TELEPHONE / USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/17SOLORIO ALMANZA, MIGUEL HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/17STEPHENS, TYLER FOSTER LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/17WICKER, MATTHEW GRADY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest