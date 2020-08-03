Midlands Mugshots for 8/2 Aug 3, 2020 9:56 AM EDT Rob Dew, 1/27ANDERSON, JAMES DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/27ASMANN, KAREN JEANNE PUBLIC DISORDERLY CONDUCT RESISTING ARREST-KERSHAW CO Show Caption Hide Caption 3/27BYROADS, CHRISTIAN MICHAEL HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/27CRAIG, VONTERRIOUS TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/27CROWLEY, MICHAEL LYNN TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/27DABNEY, ERIC DANA ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 7/27EPPS, JOSHUA MONTEL BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE-NEWBERRY CO Show Caption Hide Caption 8/27GUTHRIE, BRADLEY ALAN PUBLIC INTOXICATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/27HERNANDEZ CACERES, RICARDO NOE DRIVING UNDER THE INFLUENCE > .16 OR HIGHER - 3RD OFFENSE NO DRIVERS LICENSE - 2ND OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/27JACO, CONNIE STANFIELD CHECKS / FRAUDULENT CHECKS OR STOP PAYMENT > $500 < $1000, 1 CHECKS / FRAUDULENT CHECKS OR STOP PAYMENT > $500 < $1000, 1-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/27LOPEZ CASTILLO, CALIXTO HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/27LUGO, WANDA IVETTE PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 13/27MCKNIGHT, CHARLES EUGENE REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/27PORRAS, JULIO CESAR HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/27RANDOLPH, BRANDON L TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO Show Caption Hide Caption 16/27ROWELL, KEANA SHARON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO Show Caption Hide Caption 17/27SANTIAGO CASTRO, JOSE ARMANDO HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/27SCHUMPERT, HEATHER LYN DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 19/27SENN, WILLIAM CRAIG DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 4TH TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DU-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/27WALL, JOHNNIE LEE OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE DRIVING UNDER THE INFLUENCE > .16 OR HIGHER - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 21/27SMELLUS, SONIA Show Caption Hide Caption 22/27SLATER, BRET EUGENE TRAFFIC / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DU-LEXINGTON CO Show Caption Hide Caption 23/27SMITH, RICHARD EDWARD DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/27STEELE, DYLAN YANCEY DUI / WATER DEVICE, DEATH RESULTS DUI / WATER DEVICE, DEATH RESULTS WATERCRAFT / VIOLATION OF WATERCRAFT TO HEAVE TO ON COAST GUARD SIGNAL; COOPERATION BY OPERATOR, CREW, AND PASSENGERS BUI / WATER DEVICE, WITH GREAT BODILY INJURY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 25/27WATTS, TROY DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 26/27WICKER, KENDRICUS RAEKWON BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE-NEWBERRY CO Show Caption Hide Caption 27/27YOUNG, CAMERON YOUNG DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out the Midlands Mugshots for 8/2 Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest