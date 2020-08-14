Midlands Mugshots

DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS >=$2000 <$10000
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT-lexington co.
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION-newberry co.