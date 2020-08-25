Midlands Mugshots Aug 25, 2020 10:15 AM EDT Rob Dew, 1/30BARTLETT, JOHN BRIGGS MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/30BARTLETT, MAYNARD FELDER HOLD FOR SPRINGDALE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/30BAXTER, DAVION TYREEK SENTENCED IN COURT SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/30BIGGS, OTIS LANCE WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/30CALDWELL, BRIAN ERWIN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/30CATES, BRANDON CHARLES GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/30CHAVIOUS, CASEY WAYNE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/30CHILDS, OLIVER SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/30COOK, CHRISTOPHER PAUL DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE BENCH WARRANT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/30COAKLEY, MICHAEL ALBERT DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/30CORNETT, RIENA LAKEYSHA INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/30CRUMMELL, BYRON REYNARD TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFIC-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/30CUTLER, JOSHUA ALLEN Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/30DUNCAN, SHAWN VINCENT INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE OSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/30GAINEY, JAMES BRIAN TRAFFIC / FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC / RECKLESS DRIVING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/30HARGETT, JR FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Larceny/ Breaking into motor vehicle or tanks, pumps, where fuel, lubricants stored FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD < $500 IN 6MTHS FINANCIAL IDENTITY FRAUD-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 17/30IRONS, CINDY MUNDY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 18/30JACKSON, CHARLES B TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/30JOHNSON, KIDDIOCUS DAJOHN BREACH / OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 20/30LAYMON, KAREN ANN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/30LIM, OLIVER JACKSON MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/30MCALPINE, JUSTIN ANDREW MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/30MCCLINTON, GROVER CURTIS CHECKS / FRAUDULENT CHECKS OR STOP PAYMENT > $500 < $1000, 1 CHECKS / FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, >=$1000.00 1ST O CHECKS / FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, >=$1000.00 1ST O-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/30NABYWANIEC, TAMARA HOLD FOR DUSM-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/30PATTERSON, KAILA ASHLEE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 26/30POWERS, ADAM PARKER HOLD FOR LCSD Show Caption Hide Caption 27/30SMITH, MARK ALAN TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 28/30WILKERSON, MARK DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 29/30WISE, JERRY LEE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO., Show Caption Hide Caption 30/30WILLIAMS, JORDAN CURTIS BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CR FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest