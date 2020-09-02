Midlands Mugshots

TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED.
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO.
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED.
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.