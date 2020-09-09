Midlands Mugshots Sep 9, 2020 9:40 AM EDT Rob Dew, 1/21ANDERSON, JOSHUA JERMAIN ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE MURDER / ATTEMPTED MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/21BLACKMON, JESSICA FAILURE TO RETURN RENTED OBJECTS > $10000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/21BRIFGEMAN, ANDREA MICHELE HOLD FOR CPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/21CRACE, NATHANIEL MARK DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/21CRUZ, VIDAL FERIA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/21DAVENPORT, ALFRED JOEY BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/21DERWIN, DENIS HOLD FOR LEXINGTON COUNTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/21FAILE, MATTHEW SCOTT FINANCIAL IDENTITY FRAUD FRAUDULENT CHECKS < $500 - 2ND & SUB OFFENSE GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 9/21GLADDEN, JESSE WILLIAM LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/21HAYWARD, ALI THALID DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/21HIGUERA MONTES, VICENTE E HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/21HOPPER, MICHAEL CAUGHMAN ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/21MILLER, AMBER PAGE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/21MILLS, JORDAN MATTHEW (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/21MURPHY, BOBBY JAMES LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/21OUTTEN, JAHREE ALEEK BREACH OF PEACE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 17/21PETERSON, JOSEPH WALTER DRUGS / TRAFFICKING IN METH. OR COCAINE BASE - 400 G OR MORE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/21PROPST, ANTHONY ERNEST VIOLATION / WILFUL VIOLATION OF TERM OR CONDITION OF ELECTRO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/21STEGRIEO, ANDREW ROBERT HOLD FOR COLUMBIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/21SWAILS, CHRISTOPHER LEE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/21TAYLOR, SHYTAVIUS JAVON FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P FOUR COUNTS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest