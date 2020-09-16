Midlands Mugshots Sep 16, 2020 10:37 AM EDT Rob Dew, 1/24ANDERSON, KEITH DONALD DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO, Show Caption Hide Caption 2/24BRAVEBOY, ASHLEY AVITA LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/24DWY, JAMES DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/24GALLERANI, DAVID GEORGE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/24HALL, JEREMY FITZSIMMONS RESISTING ARREST Drugs/Possession of less than one gram of meth, or cocaine base 2nd offense-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 6/24HEIMBACH, RONALD MITCHELL POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/24HOUK, LARRY JOSEPH DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/24HOUSE, WILLIAM DAVID LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT OBSTRUCTING / OBSTRUCTING JUSTICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/24JACKSON, LIKEVIS RASHEEM DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/24JAMES, DERRICK SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO Show Caption Hide Caption 11/24KELLY, CARLTON NICHOLAS HOLD FOR W. COLUMBIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/24LAMBERT, REBECCA CATHEY (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/24MCDOW, TONYA DANYELL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/24MCPHERSON, JOHNNIE RANDOLPH IOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION) POSSESSION OF MARIJUANA - 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 15/24MIXON, BRIAN K PWID METHAMPHETAMINE - 1ST OFFENSE BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT < $2000-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 16/24MOORE, KEVIN RAYMOND HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/24MORTON, GARY DEAN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/24MURRAY, BENJAMIN WAYNE SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-6 COUNTS BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY <$2000 Larceny/Grand Larceny value >$2000 <$10K (Enhance 16-1-57) Malicious/Malicious injury tree house/trespass <$2K Enhancem LITTERING Malicious/Malicious injury tree house/trespass <$2K Enhancem Show Caption Hide Caption 19/24REARDEN, LAWRENCE ONEIL MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/24ROBINSON, CLIVE HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/24ROSEN, RYAN NEIL PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/24SHROUP, LANEA TATIANA DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 23/24TORRES VILLALOBOS, VICENTE HOLD FOR ICE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/24WILDER, KASHEEM DAVID DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST DRUGS / POSS 15 DOSAGE UNITS MDMA/ECSTASY 1ST OFFENSE DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest