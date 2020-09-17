Midlands Mugshots

TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / CROSSING MEDIAN OR DRIVING THE WRONG WAY ON A DIVIDED HIGHWAY
TRAFFIC / ENDANGERMENT OF A HIGHWAY WORKER WITHIN A HIGHWAY WORK ZONE - NO PHYSICAL INJURY
TRAFFIC / DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, IMPROPER LANE, OR UNSAFELY SHIFTING LANES
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED
RESISTING / RESISTING ARREST WITH A DEADLY WEAPON - 1ST OFFENSE (2 COUNTS)-NEWBERRY CO.