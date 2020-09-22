Midlands Mugshots-September 21

ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP
KIDNAPPING / KIDNAPPING (2 COUNTS)
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO.
TICKET warrant 20202350190977 issued by SCHP, SC (56-5-2930 - DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT B.A. 2ND OFFENSE)
TICKET warrant 20202350190978 issued by SCHP, SC (61-4-110 - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE)-KERSHAW CO.
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / VIOLATION OF BEGINNER PERMIT
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO.