Midlands Mugshots-September 27 Sep 28, 2020 10:39 AM EDT Mike Olson, 1/19ABRAMS, TERRANCE CHRISTOPHER DURQUAN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/19ALBERTSON, AMOS LEE DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/19ALONSO RIVERO, PEDRO DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/19ATTERBURY, DAMAREA DEANTE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/19BRANDT, FRED JOSEPH BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/19CANNON, ROUNSHUNA ARICO DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE (2 COUNTS) ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/19CARSON, TERRANCE DALE FAMILY COURT ARREST WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/19COHENS, KEITRA KENYETTA FUGITIVE / FUG. FROM JUSTICE WARRANT, NON-CRIM. HOLD FUG. MAX. 20 DAYS. GOV. OFC.-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/19FANT, ASHLY KAYE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/19FILLINGER, ZACHARY LLOYD ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/19HAZELWOOD, LAPRINCIA HOLD FOR LTPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/19JOHNSON, KIDDIOCUS DAJOHN INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/19JOHNSON, OSHAVIOUS MARKEIS INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/19MULLIKIN, VICTORIA ELANORE ORDINANCE / PUBLIC INDECENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/19PARCELL, SIERRA PREWETT FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/19PETTY, CAMERON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/19ROBINSON, RODNEY A DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE CHILD / CHILD ENDANGERMENT, COMMIT CERTAIN VEHICULAR OFFENSES W/ MINOR IN VEHICLE (ENHANCE-HALF MAX PENALTY) (2 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 18/19WIDDIS, FALLYN RAE HOLD FOR LEXINGTON COUNTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/19WILLIAMS, LOGAN PHILLIP HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest