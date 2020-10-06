Midlands Mugshots-October 5 Oct 6, 2020 10:38 AM EDT Mike Olson, 1/23ABBOTT, FLOYD EDWIN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/23ASHFORD, KENNETH EUGENE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/23BOWERS, DAION HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/23BURNO, RONNIE FITZGERALD HOLD FOR MARION COUNTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/23COSTELLO, LESSIE LEE NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/23DUDLEY, AMANDA TAYLOR DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/23DUGGANS, DEVIN CHARLES HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/23EDGELL, TONYA CHRISTINE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE RESISTING ARREST PUBLIC DISORDERLY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/23GALLMAN, CHANDRA PATRICE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/23GREGORY, JAMES CASEY NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/23HEWETT, RYAN VINCE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/23HICKS, HALEY K SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/23HUDSON, KAREN GAIL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/23LEE, BRIAN WILLIAM NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/23MAYBIN, KEYONIA LASHIA FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 16/23MAYBIN, HORACE LEE SENTENCED IN COURT (4 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 17/23NICKS, KWEISI STEVEN TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED. NEWBERRY CITY ORDINACE DAMAGING PROPERTY VIOLATION OF CITY ORDINANCE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 18/23RILEY, JAMES WESLEY Unspecified warrant (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 19/23SMITH, JOHNATHAN PERRY Arrest warrant 2020A2810101075 issued by Kershaw, SC (16-11-313 - BURGLARY 3RD DEGREE)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 20/23STURKIE, MELISSA EEPS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/23TOWNS, ZYEARRIOUS EXCEDRIC SENTENCED IN COURT (2 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 22/23WALLACE, TIMOTHY DANIEL TICKET warrant 20201410011400 issued by Kershaw, SC (56-1-460 - DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE) Unspecified warrant (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 23/23WICKER, REGINALD TREMAIN SENTENCED IN COURT (4 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest