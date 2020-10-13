Midlands Mugshots-October 12

TICKET warrant 20201410019894 issued by Kershaw, SC (56-5-2930 - DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE)
Arrest warrant 2020a2810101156 issued by Kershaw, SC (16-3-600 - ASSAULT AND BATTERY OF HIGH AND AGGRAVATED NATURE)-KERSHAW CO.
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED.
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NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO.