Midlands Mugshots- October 21 Oct 22, 2020 10:48 AM EDT Mike Olson, 1/30ALLEN, CONNOR TAYLOR RSG / RECEIVING STOLEN GOODS >=$2000 <$10000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/30ANDERSON, DAVON LESTER VIOLATION OF CITY ORDINANCE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/30COATS, JESSICA RAY ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE VIOLATION OF CITY ORDINANCE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/30DILWORTH, ROBERT WILLIAM DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/30FISHER, SHERYL DENISE HOLD FOR DV 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/30GALLOWAY, JERRY WARD HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/30GERLING, MICHAEL BERNARD DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/30GREEN, LARRY MORRIS SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS (3 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/30GRIFFIN, JOHN ANTHONY TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/30HARPER, JESSE JAMES DISCHARGING FIREARM IN CITY LIMITS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/30HOLBROOK, ASHLEY EVERETT DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/30JACOBS, JACKSON PERRY Arrest warrant 2020A2810200118 issued by KCSO, SC (16-25-20 - VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/30KEMP, KRISTEN ELISE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/30LAWHON, TARA LYNNE LUCY HOLD FOR SPRINGDALE PD POSS OF DRUG PARA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/30LYLES, LEVAR ANTONIO MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/30MAYERS, ROBERT LEE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/30MOORMAN, JANICE CALLAHAN TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/30PLUNKETT, KEVIN MARK BUI / WATER DEVICE, DAMAGE TO PROPERTY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 19/30QUEEN, SABRINA MARIE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/30RICHARD, STEPHEN MICAEL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/30RUFF, ANGELO SANTELL DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 3RD OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 22/30SINGLETARY, ANTHONY ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/30SMITH, KENYA QUINN HOLD FOR COLUMBIA PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/30SOX, CARLA RENEE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/30STEVENSON, SHARAI INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 26/30STOWE, MAURICE GAMBLING PROHIBITED-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 27/30TRAPP, MARVIN DEANTHONY VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 28/30TUCKER, ALAN BRUCE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 29/30WALKER, RAHEEM GAMBLING PROHIBITED-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 30/30WATKINS, JOHN HARVEY Unspecified warrant 2020aA2810101191 issued by Kershaw, SC (16-25-20 - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE) Unspecified warrant 2020A2810200119 issued by Kershaw, SC (16-25-20 - VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Check out Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest