Midlands Mugshots- October 27

LARCENY/BREAK INTO MOTOR VEH. OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL ST (2 COUNTS)
TOOLS/POSSESSION/MAKING BURGLARY TOOLS
Metals/Injury to real property to obtain non-ferous dam <$5K (2 COUNTS)
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO.
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
POSS OF DRUG PARA-LEXINGTON CO.