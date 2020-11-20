Midlands Mugshots- November 20

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PRISONERS / REMOV/DESTROY/CIRCUMVENT OPERATION ELECTRON MON
FAILURE TO OBEY POLICE COMMANDS
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
ARMOR / PURCHASE, OWN, POSSESS OR USE BODY ARMOR BY VIOLENT
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY,
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Metals/Injury to real property to obtain non-ferous dam <$5K
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CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
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