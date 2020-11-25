Midlands Mugshots- November 24 Nov 25, 2020 10:49 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/20BAMBERG, RAYNA MARSHAE TRAFFIC / RECKLESS DRIVING DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE MINOR / PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/20BRAVEBOY, ASHLEY AVITA DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE (2 COUNTS) LOITERING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/20BROOKS, LARHONDA HOLD FOR RICHLAND COUNTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/20CAUSER, QUINTRELL ALEXANDER TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/20CRAVEN, DAVID PATRICK TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/20ELLIS, CHARLES INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-1-57) BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/20GALLOWAY, XAVIER TORRES HOLD FOR SCHP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/20HENDERSON, BRANDON SCOTT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/20HINSON, MICHAEL SCOTT HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/20KAMINER, PATRICK MICHAEL HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/20MADDEN, CHRISTOPHER MATTHEW TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO DRUGS/MANUF, POSS. SCH. IV DRUGS, EXPT FLUZM WITD 1ST OFF CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/20MCIVER, JERRY LYNN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFIC (2 COUNTS) INTERFERING WITH LAW ENFORCEMENT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/20MORRIS, STEPHANIE LYNN (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)) (44-53-391 - UNLAWFUL POSSESSION SELL ADVERTISE ETC OF DRUG PARAPHERNALIA)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 14/20MORTON, LAVARIUS JAVANTE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/20SOTO GARRIDO, MIGUEL ANGEL TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/20THOMAS, XAVIER JAMAR (HOLD FOR ANOTHER JURISDCTION)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 17/20WATTS, TROY LEE DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/20WILKERSON, SANDRA DAWN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/20ZIMMERMAN, MALIK JACQUEZ TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/20ZWISLE, DUSTIN EARL HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest