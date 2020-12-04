Midlands Mugshots- December 3 Dec 4, 2020 10:41 AM EST , 1/17ALLISON, MARQUISE RASHOD HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/17BROACH, ROBERT ERIN FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/17BURNSIDE, ISAAC MALIK TRAFFIC / OPERATING VEHICLE IN UNSAFE MECHANICAL CONDITION DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE CARRYING CONCEALED WEAPONS PROHIBITED-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/17CAMERON, LELAND HEATH (56-5-1220 - HIT AND RUN ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE) (56-5-950 - FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICE)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 5/17DIAZ, JUAN JOSE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/17EVERHART, CHRISTOPHER DWAIN (16-25-20 - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 7/17GLEATON, STANLEY JACOB HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/17GORDON, DANIELLE TASHIKA TRAFFIC / RECKLESS DRIVING-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/17GREEN, CONSUELA MARIE (56-5-2320 - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY (LEFT TURNS)) (56-1-460 - DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/17HARRIS, JAROME (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/17HENKE, COLBY ALFRED GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17HOWARD, DALVIN JAMAR SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/17MALAHY, SEAN ERIC HOLD FOR LTPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/17MARTIN, SHAINA JOLYN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/17PATTERSON, BRUCE TYLER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/17PERKINS, DAYON JUAN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/17ROMERO PERDOMO, RUDY ANAEL HOLD FOR DUSM-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest