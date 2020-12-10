Midlands Mugshots- December 9 Dec 10, 2020 10:37 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/17ANDERSON, ASHLEY RENEE (90905 - MUN COMMITMENT)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 2/17DEATON, RONALD LAVERNE HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SHERIFF`S DEPT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/17DOWD, CODY LEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/17FALLAW, BONDELL TURNER DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/17HARRIS, BRITTANY LEIGH (90904 - FAMILY COURT)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 6/17HENDRIX, JAMIE Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/17HOLT, JODY LINN DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE RESISTING ARREST ASSAULTING POLICE OFFICER TRAFFIC/FAIL TO COMPLY WITH LAWFUL DIRECTION OF POLICE/FIRE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/17KNIGHT, REBBECA KATE FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/17LAVENIA, ANTHONY FRANK DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/17LIGONS, MARK SHELDON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/17OWENS, MICHAEL ADAM HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SHERIFF`S DEPT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17PARKER, DANIEL CRAIG GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/17PRAYTOR, MANLEY WESLEY (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/17RAY, TRAMELLE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/17SIMON, WILLIE THARON JR (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 16/17SMITH, CHRISTOPHER DALTON (16-25-20 - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE) (16-21-60 - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE) (16-25-20 - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 17/17WINTERS, SAMANTHA DANIELLE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest