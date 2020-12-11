Midlands Mugshots- December 10

POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / VIOLATION OF BEGINNER PERMIT
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 3RD OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO.
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO D
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
LARCENY/PETIT/SIMPLE LARCENY <=$2,000 (ENHANCE 16-1-57)
HOLD FOR WCPD-LEXINGTON CO.
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
DRUGS/OBTAIN PREP. OF DRUGS, OR CERTAIN DRUGS BY FRAUD 1ST O
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA-LEXINGTON CO.