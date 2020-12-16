Midlands Mugshots- December 15 Dec 16, 2020 10:42 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/22ALLRED, JUSTIN KEITH DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/22ANDERSON, ANTHONY DOVONE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS UNLAWFUL WEAPON-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/22COOPER, JOHN DYLAN (24-21-0450 - Violation of Terms of Probation) (90902 - MUNICIPAL BENCH WARRANT) (3 COUNTS)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/22DELIN, MISTY DAWN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/22GARCIA MERCADO, PEDRO LUIS HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/22GRAVES, CODEY JEROME ROBBERY / ATTEMPTED ARMED, OR ALLEGEDLY ARMED, ROBBERY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/22GROOMS, MARQUIS DASHAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/22HARMON, ANDREW CARRINGTON DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/22HILL, JOHN ARTHUR NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/22HILLER, ILDEFONSO GIOVANNI NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/22HURLEY, JESSICA COLLEAN PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/22KISSIAH, JEFFERY DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/22MARTIN, STANLEY AHMAAD TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE TRAFFIC / VIOLATION OF BEGINNER PERMIT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/22NOLAN, JOSE DANILLO (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/22PAINTER, STEPHANIE MARIE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/22PIERCE, JUSTIN GRANT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/22SHARPE, ZACHARIAH JOSEPH TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/22SUTTON, JOHN WILLIE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/22THOMPSON, DEVIN DEWAYNE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/22WALTERS, BILLY RAY HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/22WIGGINS, TAVIUS CORTEZ HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/22WRIGHT, KEYSHAWN ANATHIAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest