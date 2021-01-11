Midlands Mugshots- January 10 Jan 11, 2021 10:35 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/16BENNETT, GRAHAM MILLER DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/16BRAZIER, CLIFFORD ALAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/16BURNS, PEYTON ASHLEY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/16BUXTON, DAMIAN DEMOND HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/16COOKE, TRAMARIAL IRRDELL MACLEWIS DRIVING UNDER THE INFLUENCE < .10 - 1ST OFFENSE DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE HABITUAL TRAFFIC OFFENDER OPERATE VEHICLE WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 6/16DELA CRUZ ESTRADA, MAYRA HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/16FLEMING, STEVE VERNON HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/16GARCIA AGUILAR, MARVIN JEANS DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/16HAIR, TERQEZ MARQUESE TRAFFIC / OPERATING VEHICLE IN UNSAFE MECHANICAL CONDITION CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/16INGRAM, DAMON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/16LYKES, JOHNNIE MCCLINTON GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/16ORDINOLA, DANIEL CASTRO REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/16RAY, DEIONTAE LEKEESE HOLD FOR LCSD PWID MARIJUANA HOLD FOR PUBLIC DISORDERLY HOLD FOR RESISTING ARREST HOLD FOR CPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/16SCHUMPERT, AARON CHRISTOPHER TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/16SPIRES, APRIL E DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/16WASHINGTON, CORNESHA NICOLE TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Sunday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest