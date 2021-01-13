Midlands Mugshots- January 12

WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY <$2000
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)
Highway / Putting foreign substance on highway with mal
THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFIC
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.