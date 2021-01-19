Midlands Mugshots- January 18

TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO.
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DEFACE VEHICLE LICENSE PLATE WITH INTENT TO DEFRAUD
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE DUE TO DELINQUENCY-NEWBERRY CO.