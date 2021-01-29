Midlands Mugshots- January 28

CHECKS / FRAUDULENT CHECK, OR STOP PAYMENT, $500 OR LESS - 2ND OR SUB OFFENSE
FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-1-57)-NEWBERRY CO.
TRAFFIC / UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPE
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC / FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES-LEXINGTON CO.
PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV
WEAPONS / UNLAWFUL FOR PERSON CONVICTED OF DV 2ND & 3RD DEGN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO.
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
LITTERING / LITTERING, LESS THAN 15 LBS. OR 27 CU. FT. IN VO
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE-LEXINGTON CO.